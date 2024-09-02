Витік деталей нового процесора Snapdragon X Plus: доступні ноутбуки на базі чіпсета Qualcomm з'являться у 2025 році

Компанія Qualcomm готується до участі у виставці IFA 2024 у Берліні, де планує зробити кілька важливих анонсів. Одним із найбільш очікуваних є представлення нового варіанту процесора Snapdragon X Plus для ноутбуків середнього цінового сегмента.

Напередодні офіційного анонсу, відомий інформатор Еван Бласс, який відомий під ніком @evleaks, поділився першими деталями цього процесора.

Новий Snapdragon X Plus стане частиною лінійки процесорів Qualcomm для ПК, орієнтованих на більш доступні моделі ноутбуків. Відповідно до витоку, чипсет буде оснащений 8-ядерним процесором Oryon, що є спрощеною версією процесора з 10 ядрами, який використовувався в попередніх моделях. Цей процесор матиме ті ж можливості ШІ, що й старша версія, завдяки вбудованому процесору Qualcomm Hexagon, який забезпечує продуктивність на рівні 45 TOPS.

Що стосується графічної складової, то новий чипсет матиме урізану версію графічного процесора Adreno з максимальною продуктивністю 1,7 TFLOPS, що значно менше, ніж у старшої моделі з 3,8 TFLOPS. Проте це не означає, що новий процесор не зможе забезпечити високий рівень продуктивності в більшості завдань.

Крім того, новий Snapdragon X Plus підтримуватиме три зовнішні дисплеї з роздільною здатністю UHD і частотою оновлення 60 Гц, а також оперативну пам'ять LPDDR5X із загальним обсягом кеш-пам'яті 30 МБ.

Новий процесор Qualcomm також отримає підтримку новітніх технологій підключення, таких як Wi-Fi 7 та 5G. Очікується, що цей чипсет стане основою для ноутбуків Copilot+ вартістю до 800 доларів, що зробить їх доступними для ширшого кола користувачів. Перші такі ноутбуки можуть з'явитися на ринку вже у 2025 році, хоча офіційна інформація з цього приводу ще не була підтверджена.

Залишається чекати офіційного анонсу від Qualcomm, який має відбутися під час виставки IFA 2024, де компанія поділиться усіма деталями та планами щодо нової серії процесорів Snapdragon X Plus для ноутбуків.