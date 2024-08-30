Фінансовий успіх Telegram під загрозою через справу проти Дурова – FT

Менеджер Telegram має 2,4 млрд дол зобов'язань з терміном погашення у 2026 році.

Про це повідомляє Financial Times.

Надії Telegram на прибуткове IPO протягом двох років були розбиті кримінальними звинуваченнями, висунутими проти генерального директора месенджера, оскільки власники облігацій компанії зазнають значних втрат через події останніх кількох днів.

Ціна облігацій Telegram впала майже на 10 відсоткових пунктів, торгуючись на рівні 87 центів, порівняно з близько 96 центів до арешту Дурова.

Минулого року компанія отримала 342 млн дол прибутку при операційних збитках у розмірі 108 млн дол. Загальні збитки склали близько 173 млн дол після сплати податків.

Повідомляється, що у 2024 році компанія також продала токени на суму понад 244 млн дол готівкою.

Telegram повністю належить Дурову, який володіє багатомільярдними криптовалютними статками, але компанія залучила близько 2,4 млрд дол боргового фінансування з терміном погашення у 2026 році.

Це включає розміщення облігацій на суму 1 млрд дол у 2021 році. Зовсім недавно, на початку цього року, було залучено ще 330 млн дол.

Експерти попереджають, що будь-який лістинг Telegram на біржі буде ускладнений, якщо рекламодавці не захочуть витрачати кошти на платформу, яка тепер пов'язана з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми.

Залишається незрозумілим, як Дуров буде продовжувати керувати платформою, чи це завдання ляже на плечі невеликої групи лояльних лейтенантів у компанії, відомій своєю культурою, схожою на культ.

В повідомленні додають, що в Telegram працює лише близько 50 співробітників, у тому числі 30 інженерів, які пройшли суворий відбір. За словами Дурова, він підібрав свою команду, проводячи змагання з програмування, а потім намагаючись переманити до себе переможців, додавши, що в основному це були кодувальники з України.