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АНАЛІТИКА

Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android

12:23 30.08.2024 |

Новини IT

 

Google додав чат-бота Gemini у сервіс Gmail на мобільних пристроях із підтримкою Android. Невдовзі ця функція з'явиться і на пристроях з iOS. Про це повідомляє The Verge.

Функція називається Gmail Q&A та доступна підписникам Google One AI Premium або Google Workspace із додатками Gemini Business, Enterprise, Education або Education Premium.

Для реалізації функції використовується Gemini 1.5 Pro. Вона може аналізувати вміст вашої поштової скриньки та шукати конкретні деталі за їхнім описом, підсумовувати листи на певну тему або від конкретного відправника.

Розгортання нової функції було розпочато 29 серпня 2024 року та буде закінчено протягом 15 днів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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