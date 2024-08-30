Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI

Apple і NVIDIA ведуть переговори про те, щоб інвестувати в OpenAI у межах нового раунду фінансування, яке може оцінити виробника ChatGPT у понад $100 млрд. Про таку інформацію західних медіа пише Reuters.

Про зацікавленість Apple вперше повідомили у The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. А от про потенційну участь NVIDIA написали у Bloomberg.

Ця новина з'явилася невдовзі після того, як стало відомо про вірогідну підготовку OpenAI до нового раунду фінансування. Його буцімто очолить фірма Thrive Capital, яка інвестує близько $1 млрд.

Очікується, що компанія Microsoft, яка є найбільшим стратегічним інвестором OpenAI з інвестиціями понад $10 млрд, також візьме участь у раунді фінансування.

Точні суми можливих інвестицій від Apple, Microsoft і NVIDIA залишаються поки невідомими.

До слова, раніше повідомлялося, що OpenAI може вичерпати свої грошові запаси протягом року. Витрати компанії на 2024 рік можуть досягти $7 млрд, випередивши доходи.