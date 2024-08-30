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Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
09:20 30.08.2024 |
Google оновила Play Маркет, додавши можливість оновлювати відразу кілька додатків одночасно. Раніше користувачі могли завантажувати тільки одне оновлення за раз, що займало багато часу. Тепер Play Маркет дозволяє завантажувати до трьох оновлень одночасно, що значно прискорює процес.
Це нововведення також поширюється на завантаження нових застосунків, де тепер можна завантажувати 2 застосунки одночасно. Google тестувала цю функцію на початку року, але вона була тимчасово відключена. Зараз компанія почала більш широке розгортання цієї функції.
Ця зміна робить процес оновлення застосунків ефективнішим і швидшим для користувачів, особливо з урахуванням сучасних широкосмугових інтернет-з'єднань і високошвидкісних форматів зберігання на смартфонах. Нове обмеження на 3 оновлення за раз відповідає аналогічному обмеженню в Apple App Store. Це нововведення є частиною зусиль Google щодо поліпшення користувацького інтерфейсу та підвищення ефективності роботи Google Play.
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