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АНАЛІТИКА

Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify

14:07 29.08.2024 |

Новини IT

 

Instagram та Spotify працюють над новою функцією, яка дозволить користувачам соціальної платформи ділитися треками, які вони слухають у реальному часі. Про це повідомляє інсайдер Алессандро Палуцці у Threads.

Ця інтеграція працюватиме схоже з тим, як пісні зі Spotify відображаються у Discord. Треки, які вмикає користувач, у реальному часі показуватимуть в Instagram через функцію Notes.

Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify

 

Крім того, Палуцці розповів, що Meta також працює над низкою інших функцій, як-от можливість створювати Notes разом із друзями та відкладеними повідомленнями.

Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify

 

На додачу до цього, у користувачів із закритими акаунтами з'явиться можливість автоматично приймати запити на підписку від людей, на яких ці користувачі підписалися першими.

Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

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