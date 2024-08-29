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Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
14:07 29.08.2024 |
Instagram та Spotify працюють над новою функцією, яка дозволить користувачам соціальної платформи ділитися треками, які вони слухають у реальному часі. Про це повідомляє інсайдер Алессандро Палуцці у Threads.
Ця інтеграція працюватиме схоже з тим, як пісні зі Spotify відображаються у Discord. Треки, які вмикає користувач, у реальному часі показуватимуть в Instagram через функцію Notes.
Крім того, Палуцці розповів, що Meta також працює над низкою інших функцій, як-от можливість створювати Notes разом із друзями та відкладеними повідомленнями.
На додачу до цього, у користувачів із закритими акаунтами з'явиться можливість автоматично приймати запити на підписку від людей, на яких ці користувачі підписалися першими.
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