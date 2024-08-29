xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних

Стартап xAI Ілона Маска звинувачують у посиленні проблеми забруднення у Мемфісі, штат Теннессі, через несанкціоноване використання турбін, які спалюють природний газ. Про це сповіщає CNBC.

xAI робить це для живлення центрів обробки даних, де відбувається навчання великих мовних моделей. Як розповідав Ілон Маск, на заводі Electrolux, який стартап отримав у червні, використовують 100 тисяч процесорів H100 від NVIDIA.

Південний центр екологічного права надіслав листа до Департаменту охорони здоров'я округу Шелбі та регіонального офісу Агентства з охорони навколишнього середовища з прохання розпочати розслідування щодо недозволенного використання турбін та забруднення навколишнього середовища. Зазначається, що xAI встановив вже 18 турбін, а, можливо, й більше.

Навчання великих мовних моделей для подальшого їхнього застосування в інструментах на основі штучного інтелекту та у чат-ботах вимагає великої кількості енергії. Наприклад, споживання енергії такими техгігантами як Google та Microsoft перевищує споживання цілої Ісландії.

Довгостроковий план xAI полягає у тому, щоб використовувати електроенергію від місцевого комунального підприємства Memphis Light, Gas and Water (MLGW). MLGW зазначило, що розпочало надавати 50 мегаватів електроенергії стартапу з початку серпня, однак для стабільної роботи центру обробки даних потрібно ще додатково 100 мегаватів.

Використання газових турбін, які, за словами активістів, встановленні довкола заводу, видно навіть з дороги. Вони викидають забруднювачі повітря, які називаються оксидами азоту (NOx), які ще більше посилюють проблему смогу у цьому районі.

Навіть низький рівень оксидів азоту у повітрі може провокувати подразнення очей, носа, горла та легень людини. Їхнє вдихання може спричинити швидке печіння, спазми та набряк тканин у горлі та верхніх дихальних шляхах та інші серйозні проблеми зі здоров'ям.

Щоб використовувати такі турбіни, власники бізнесу у Теннессі повинні отримати спеціальний дозвіл. Ці дозволи встановлюють допустиму концентрацію викидів і визначають вимоги до ефективності турбін, однак стартап Маска такого дозволу не отримав.

У листі вказано, що турбіни xAI щороку викидають близько 130 тонн оксидів азоту, що робить їх дев'ятим найбільшим джерелом забруднюючих речовин в окрузі. Ці турбіни могли б забезпечити енергією близько 50 тисяч будинків.