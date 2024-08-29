Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж

Застосунок Google Photos незабаром отримає велике оновлення з новою функцією "відео-пресети". Ця функція дасть змогу користувачам швидко редагувати свої відео лише кількома натисканнями на екран.

В останній версії програми Google Photos для Android було виявлено чотири пресети відео: "Basic Cut", "Slow Mo", "Zoom" і "Track". "Basic Cut" дасть змогу обрізати відео до ключового моменту і поліпшити кольори. "Slow Mo" додасть ефект уповільненої зйомки до певної частини відео. Інструмент "Zoom" дасть змогу збільшувати та зменшувати масштаб в обраній області відео. Нарешті, інструмент "Track" автоматично відстежує і збільшує масштаб на об'єкті відео.





Ці функції поки недоступні для всіх користувачів, але очікується, що Google випустить стабільне оновлення найближчим часом. Після оновлення пресети можна буде знайти, вибравши потрібне відео і натиснувши "Редагувати" > "Пресети".