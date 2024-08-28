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АНАЛІТИКА

Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото

14:52 28.08.2024 |

Новини IT

Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото

 

Instagram вдосконалила свої творчі інструменти, що дозволить користувачам зробити свої публікації більш різноманітними. Так, платформа тепер дозволяє легко додавати текст та додаткові зображення до фотографій. Це стосується як одиночних публікацій, так і каруселей.

Компанія стверджує, що «це дає вам творчу гнучкість, щоб виділити свій контент і досліджувати нові, більш цікаві сюжети з фотографіями та каруселями».

Обравши фотографію для публікації зі своєї галереї, достатньо торкнутися кнопки з текстом, щоб додати текст, або кнопки галереї у верхньому правому куті, щоб додати додаткові зображення у вигляді наліпок. Далі можна торкнутися самої наліпки, щоб змінити її форму. На вибір користувачів доступні наступні варіанти форми: прямокутник, квадрат, коло, серце або зірка.

Також віднедавна в Instagram збільшено ліміт каруселі до 20 фотографій та відео в одній публікації. Ще користувачам доступні нові та унікальні шрифти, анімація та ефекти в спрощеному інструменті роботи з текстом для історій. Вибравши шрифт, можна анімувати текст або додати ефект.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Meta
 

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