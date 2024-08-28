Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це

22:55 27.08.2024 |

Новини IT

 

Microsoft видалила слова про припинення роботи «Панелі керування» Windows після розголосу. Невідомо точно, чи означає це відмову від планів з її видалення.

На сторінці технічної підтримки Microsoft під назвою «Інструменти конфігурації системи в Windows» нещодавно було сказано, що «Панель керування» перебуває в процесі припинення підтримки і її замінить програма «Налаштування». Однак після розголосу та негативної реакції користувачів Microsoft видалила це твердження.

У оригінальному повідомленні йшлося: «Панель керування перебуває в процесі припинення підтримки на користь програми «Налаштування», яка пропонує більш сучасний і спрощений досвід». Цей текст існував до вечора 23 серпня 2024 року. Але уночі 24 серпня це речення замінили: «Багато налаштувань у Control Панелі перебувають у процесі міграції в програму «Налаштування», яка пропонує більш сучасний і спрощений досвід».

Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це

 

Програма «налаштування» вперше була представлена у 2012 році разом з Windows 8. З того часу ведуться розмови про повну заміну «Панелі керування» цією програмою. Проте минуло 12 років з моменту виходу можливої заміни, а «Панель керування» все ще доступна.

Microsoft постійно додає нові функції до програми «Налаштування», щоб відвернути увагу від «Панелі керування». Наприклад, збірка Windows 11 Insider Preview Build 27686 тепер дозволяє змінювати параметри живлення ноутбука залежно від того, під'єднаний він до мережі чи живиться від батареї. Раніше це можна було зробити лише у меню «Параметри живлення» на «Панелі керування». Попри це, деякі функції все ще залишаються ексклюзивом «Панелі керування» або більш зручно реалізовані саме там.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3008
  0,0583
 0,14
EUR
 1
 46,1041
  0,0775
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0200  0,11 0,27 41,6079  0,05 0,12
EUR 45,7232  0,16 0,35 46,4939  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3200  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес