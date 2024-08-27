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Китайський автовиробник BYD оголосив про співпрацю з Huawei
Китайська компанія BYD використовуватиме передову систему автономного водіння Huawei в позашляхових електромобілях.
Про це повідомляє Reuters.
Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD підписав угоду з компанією Huawei про використання передової системи автономного водіння китайського технологічного конгломерату у своїх позашляховиках Fangchengbao.
Позашляховик Bao 8 з лінійки Fangchengbao стане першою моделлю BYD з інтелектуальною системою водіння Qiankun від Huawei і надійде в продаж пізніше цього року.
Ця співпраця є продовженням зусиль BYD, спрямованих на збільшення продажів своїх преміальних брендів Denza, Fangchengbao та Yangwang з метою підвищення прибутковості. За даними Китайської асоціації автовиробників, у першому півріччі на ці три бренди припадало лише 5% від загального обсягу продажів компанії.
Партнерство з Huawei також відображає зростаючу присутність китайської технологічної компанії в секторі електромобілів як основного постачальника ADAS. Компанія Audi, що належить Volkswagen, також використовуватиме систему ADAS Huawei у своїх електромобілях для китайського ринку.
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