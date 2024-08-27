У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи

Google спрощує процес відповіді на листи в застосунку Gmail на пристроях Android завдяки новій функції. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Досі користувачі потрапляли в повноекранне вікно, щоб надіслати відповідь або переслати повідомлення. Але тепер Google пропонує інший варіант.

У нижній частині вкладки з листом з'явилося текстове поле - візуально воно дещо нагадує інтерфейс месенджерів. Така опція буде зручною для швидкої відповіді.

За інформацією Google, пізніше цього року нова функція також з'явиться на пристроях iOS.

До слова, раніше Gmail отримав інтеграцію чат-бота Gemini. Користувачі можуть використовувати його, щоб написати, відредагувати чи змінити тон листа, а також знайти старі повідомлення у своїй поштовій скриньці.