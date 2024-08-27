Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows

Google запустила новий додаток Essentials, який буде попередньо встановлено на нових ноутбуках Windows. Першими пристроями з цією програмою стануть ноутбуки від HP, такі як Envy, Pavilion і Omen.

Essentials надає користувачам доступ до різних служб Google, зокрема Google Photos, Google Messages, Google Sheets, Google Drive, Nearby Share і Google One. Додаток також дозволяє переглядати та встановлювати додаткові сервіси Google, адаптуючи робоче середовище під власні потреби.

Essentials включає можливість завантаження популярних ігор для Android через Google Play Games, які можна синхронізувати з мобільними пристроями. Користувачі можуть самостійно видалити будь-яку частину програми або повністю її деінсталювати.

Google планує поширити Essentials на інші ПК з Windows у майбутньому.