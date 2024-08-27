Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня

Компанія Apple 9 вересня проведе захід, на якому покаже багато новинок.

Як завжди, презентація відбудеться в кампусі Apple Park, у Купертіно, штат Каліфорнія. Пряма трансляція стартує о 20:00 (EET).









Головним цвяхом програми стане нова лінійка смартфонів: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Крім цього Apple має показати Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 і AirPods 4. Також американський виробник розкриє дату релізу стабільної версії iOS 18, macOS Sequoia та інших нових операційних систем.