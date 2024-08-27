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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
08:53 27.08.2024 |
Компанія Apple 9 вересня проведе захід, на якому покаже багато новинок.
Як завжди, презентація відбудеться в кампусі Apple Park, у Купертіно, штат Каліфорнія. Пряма трансляція стартує о 20:00 (EET).
Головним цвяхом програми стане нова лінійка смартфонів: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.
Крім цього Apple має показати Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 і AirPods 4. Також американський виробник розкриє дату релізу стабільної версії iOS 18, macOS Sequoia та інших нових операційних систем.
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