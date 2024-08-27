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Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
23:31 26.08.2024 |
Голова китайського виробника комп'ютерів Shenzhen Hasee Computer оприлюднив деякі характеристики ноутбуків з відеокартами NVIDIA RTX 5060. Ву Хайцзюнь розповів про них під час зустрічі зі ЗМІ.
За словами бізнесмена, ноутбуки з RTX 5060 споживатимуть менше енергії, ніж їхні попередники з RTX 4060 - 115 Вт порівняно зі 140 Вт. Також він розповів, що ці відеокарти використовуватимуть пам'ять GDDR7.
Це не перше свідчення про відеокарти Blackwell. Дані про них раніше «засвітила» презентація Clevo. У ній теж йшлося, що максимальна загальна графічна потужність (TGP) буде нижчою для чотирьох із шести запланованих моделей. Очікується, що чипи GN22-X11 та X9 матимуть TGP 175 Вт, що відповідає поточному поколінню під кодовою назвою GN21. Однак всі молодші відеокарти будуть обмежені 115 Вт, порівняно зі 140 Вт актуального покоління.
Можливо, максимальний TGP застосовуватиметься не до всіх ноутбуків. Це значення відображає лише так званий варіант Max-P, який є найвищою специфікацією для чипа. Моделі з TGP обмежені меншими значеннями, які раніше називалися Max-Q, все ще досить популярні серед виробників ноутбуків.
Попередньо відомо, що у RTX 5060 не змінилася 128-бітна шина пам'яті. Це може означати, що відеокарта, ймовірно, все ще матиме лише 8 ГБ пам'яті. Очікується, що мобільна серія RTX 50 використовуватиме графічні процесори GB203, GB205, GB206 і GB207. Однак NVIDIA також розробляє графічний процесор GB202, який має збільшену до 512 біт шину пам'яті. Однак малоймовірно, що цей GPU буде використовуватися у формфакторі ноутбука.
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