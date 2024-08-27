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Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
16:51 26.08.2024 |
Samsung офіційно оголосила про розробку нових пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються. Цю інформацію було представлено на виставці IMID 2024 у Кореї.
Віцепрезидент Samsung Display Чунг І (Chung Yi) розповів, що компанія працює над багатьма форм-факторами пристроїв, щоб задовольнити потреби користувачів в епоху штучного інтелекту. Серед нових технологій - екрани, які можна складати двічі та згортати, а також мікро-LED-дисплеї, що розтягуються, які можуть збільшуватися в розмірі до 1,25 разів і повертатися у вихідний стан.
Samsung вже отримала патенти на потрійні дисплеї, що складаються і згортаються, раніше цього року. Компанія прагне створити пристрої з великими екранами, які легко носити з собою. Окрім Samsung, інші компанії, такі як Huawei, Xiaomi та OPPO, також виявляють інтерес до розробки подібних пристроїв. Huawei планує випустити перший потрійний складаний смартфон наступного місяця, вартість якого може досягати $4900.
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