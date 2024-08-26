Samsung Galaxy Ring: розумне кільце, яке неможливо полагодити

Samsung випустила своє перше розумне кільце Galaxy Ring цього літа, але, як виявилося, його неможливо відремонтувати. Згідно з розбором від iFixit, щоб дістатися до нутрощів пристрою, необхідно зруйнувати його зовнішню оболонку.

Усередині кільця розташовані мініатюрні компоненти, включно з крихітною батареєю, припаяні до гнучкої друкованої плати. Через компактний дизайн і використання пластику та смоли, ремонт Galaxy Ring неможливий без його руйнування.

Хоча це не стало сюрпризом для більшості користувачів, проблема неремонтопридатності викликає питання про майбутнє пристрою. Коли батарея перестане тримати заряд, кільце стане марним. Samsung може вирішити цю проблему, запропонувавши програму обміну для користувачів Galaxy Ring, щоб мінімізувати потенційні електронні відходи. Однак наразі невідомо, які кроки компанія зробить у цьому напрямку.