Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung Galaxy Ring: розумне кільце, яке неможливо полагодити

12:29 26.08.2024 |

Новини IT

 

Samsung випустила своє перше розумне кільце Galaxy Ring цього літа, але, як виявилося, його неможливо відремонтувати. Згідно з розбором від iFixit, щоб дістатися до нутрощів пристрою, необхідно зруйнувати його зовнішню оболонку.

Усередині кільця розташовані мініатюрні компоненти, включно з крихітною батареєю, припаяні до гнучкої друкованої плати. Через компактний дизайн і використання пластику та смоли, ремонт Galaxy Ring неможливий без його руйнування.

 

Хоча це не стало сюрпризом для більшості користувачів, проблема неремонтопридатності викликає питання про майбутнє пристрою. Коли батарея перестане тримати заряд, кільце стане марним. Samsung може вирішити цю проблему, запропонувавши програму обміну для користувачів Galaxy Ring, щоб мінімізувати потенційні електронні відходи. Однак наразі невідомо, які кроки компанія зробить у цьому напрямку.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2236
  0,0645
 0,16
EUR
 1
 45,8406
  0,1420
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9095  0,01 0,02 41,5567  0,03 0,08
EUR 45,5643  0,04 0,09 46,3533  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес