Новий рекорд YouTube: Кріштіану Роналду створив свій канал та зібрав 1 мільйон підписників за 90 хвилин

Португальський футболіст Кріштіану Роналду створив власний канал на YouTube. Його запуск виявився найуспішнішим в історії платформи. Про це повідомляє AOL.

Зірковий гравець саудівського клубу "Ан-Наср" запустив YouTube-канал у середу, 21 серпня 2024 року. За перші 55 хвилин він зібрав 100 тисяч підписників. За 90 хвилин цифра сягнула 1 мільйона - це найшвидше в історії YouTube.

Цікаво, що канал Кріштіану Роналду доволі швидко випередив канал Ліонеля Мессі - нападника клубу "Інтер Маямі". Канал португальця має майже 20 млн підписників, а аргентинця - "лише" 2,4 млн.

Щоправда, Роналду за першу добу після створення каналу опублікував 19 відео. У Мессі роликів значно більше - 207, але найновішому з них вже дев'ять місяців.

Проте португальському футболісту поки далеко до найпопулярнішого у світі блогера - MrBeast. Наразі він має на своєму YouTube-каналі 311 млн підписників та 811 відео.

