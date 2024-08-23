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АНАЛІТИКА

Microsoft оголосила про наміри прибрати панель керування з Windows 11

12:41 23.08.2024 |

Новини IT

Microsoft оголосила про наміри прибрати панель керування з Windows 11

 

Microsoft не лише додає нові функції у Windows 11, а й позбавляється застарілих програм та елементів системи, як-от Paint 3D, а тепер ще й панелі керування. Про це пише Neowin.

Чутки про бажання компанії прибрати панель керування зі системи вперше з'явилися ще у 2011 році напередодні релізу Windows 8. У 2015 році керівники компанії навіть підтверджували, що мають наміри повністю замінити панель керування новою програмою налаштувань. Однак цей елемент системи досі присутній, але, можливо, ненадовго.

На офіційному сайті компанія заявила, що "Панель керування перебуває у процесі припинення підтримки на користь програми Налаштування, яка пропонує більш сучасний і спрощений досвід".

Поки Microsoft ще потрібно перенести деякі налаштування з панелі керування у налаштування, однак щойно все буде зроблено, панель, ймовірно, назавжди приберуть з Windows 11. Панель вперше представили у 1985 році, й нарешті, майже 40 років потому, компанія планує від неї відмовитися.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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