Nvidia дозволить прив'язувати облікові записи Xbox до сервісу GeForce Now, щоб автоматично входити в ігри

Вже завтра, 22-го серпня, Nvidia представить нову функцію у GeForce Now, яка дозволить користувачам безперешкодно отримувати доступ до ігор для Xbox на GeForce Now. Прив'язавши свої облікові записи Xbox, користувачі зможуть автоматично входити в підтримувані ігри, усуваючи необхідність повторних входів.

Ця функція базується на існуючій синхронізації бібліотеки ігор Xbox, яка дозволяє користувачам GeForce Now отримувати доступ до ігор Xbox Game Pass і Microsoft Store у своїй хмарній поточній бібліотеці. Раніше, хоча користувачі могли отримати доступ до ігор Xbox, їм доводилося щоразу проходити автентифікацію вручну. Тепер цей процес значно спрощено.

Ці покращення з'явилися незабаром після того, як Microsoft інтегрувала GeForce Now на свої ігрові сторінки Xbox, надавши користувачам можливість вибирати між Xbox Cloud Gaming та сервісом Nvidia при перегляді гри в Інтернеті.

Ця тісна співпраця між Nvidia та Microsoft ґрунтується на 10-річній угоді, яка дозволяє Nvidia ліцензувати ігри для Xbox, включаючи ігри від Activision Blizzard, для GeForce Now.