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АНАЛІТИКА

Українська інді-гра Jitter про дослідження космосу за ШІ-систему космічного корабля отримала демо в Steam

22:40 22.08.2024 |

Новини IT

Українська інді-гра Jitter про дослідження космосу за ШІ-систему космічного корабля отримала демо в Steam

 

У квітні 2022 було анонсовано Jitter - українську інді-гру про дослідження космосу, де ми граємо за ШІ-систему космічного корабля, яка має знайти та врятувати свій екіпаж. І тепер гра отримала демо в Steam.

В основі гри лежить загадкова аварія, яка спричинила масштабні руйнування шахтарської колонії у Головному Поясі Астероїдів. Доведеться грати за ШІ-систему космічного корабля, яка має знайти та врятувати свій екіпаж.

Jitter - це симулятор космічних пригод, де є можливість пройти кожну місію різними шляхами. Гравці зможуть керувати кораблями та базами, боротися з ворогами у відкритому космосі та на борту, а також давати вказівки підлеглим членам екіпажу.


Одна з ключових особливостей Jitter - механіка руйнування оточення, яка заохочує гравців до нестандартного мислення. Наприклад, ворожий аванпост можна не тільки обстріляти гарматним вогнем або захопити зсередини, але і знищити уламками сусіднього астероїда.

Щоб вижити в суворих умовах космосу, гравцям необхідно забезпечити надійну роботу свого корабля: налаштовувати системи життєзабезпечення, слідкувати за киснем і ремонтувати пошкодження від ударів ворога або аварій. Кораблі та бази також можна удосконалювати за допомогою модулів, які можна приєднати або відʼєднати у будь-який момент - наприклад, щоб позбутися вантажу і уникнути ворожого обстрілу.

Також автори обіцяють динамічний геймплей, модифікацію кораблів, космічні двобої та абордажі та менеджмент екіпажу в обгортці загадкового науково-фантастичного світу, який виконаний у мінімалістичному піксельному стилі в зелених тонах.
За матеріалами: gagadget.com
 

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