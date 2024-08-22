Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна

Хакер зломав акаунт найбільшої у світі мережі закладів швидкого харчування - McDonald's - в Instagram. Він використав доступ до облікового запису для реклами мемкоїна GRIMACE.

У пості в Instagram зловмисник написав, що GRIMACE є «експериментом McDonald's» в мережі Solana, а також прикріпив контракт токена.

Зазначимо, після публікації допису капіталізація активу в моменті злетіла вище відмітки в $108 млн, проте на момент написання коливається в районі $390 000.

Капіталізація GRIMACE. Дані: pump.fun.

Ціна мемкоїна також різко зростала до $0,01, проте дуже швидко курс GRIMACE опустився і зараз актив торгується близько відмітки в $0,0004121.

Згодом фейковий допис видалили, проте хакер заявив, що акаунт зломав India_X_Kr3w і подякував за $700 000 у Solana. Ймовірно, завдяки зростанню токена йому вдалося заробити таку суму.

Зазначимо, на сторінці користувача під псевдонімом India_X_Kr3w у X (раніше Twitter) написано: «KFC next». Можливо, хакер натякає на майбутній злом акаунт іншої мережі закладів швидкого харчування.

Раніше фахівці платформи PeckShield заявили про ймовірний злом облікового запису головного операційного директора компанії Ava Labs Луїджі Д'Оноріо ДеМео в соцмережі X (раніше Twitter).