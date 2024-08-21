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Стів Джобс
Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
23:36 20.08.2024 |
Кредит на 13 млрд дол, який отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter (тепер в X) у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Багатомільярдний кредит, який взяв Маск на купівлю Twitter, висить вже майже два роки, приносячи відсоткові платежі, але обтяжуючи баланси банків.
Зазначається, що купівлю Маском Twitter профінансували сім фінустанов, включно з Morgan Stanley і Bank of America. Зазвичай банки швидко передають такі борги іншим інвесторам, але через невтішні фінансові результати X цей процес ускладнився, тому кредити залишилися в фінансовій звітності банків, зазначає видання.
Попри ці труднощі, фінустанови отримують відсоткові платежі і не втрачають надії на те, що X врешті поверне весь борг.
Водночас фінансові труднощі компанії віддаляють ймовірність повного погашення кредиту. Ринкова оцінка X знизилася приблизно до 19 млрд дол, що значно менше за ціну її купівлі в 44 млрд дол, що ще більше ускладнює становище кредиторів, зазначає видання.
Ця обставина також вплинула на становище фінустанов на ринку та їхню винагороду, причому деякі з них відчули зниження рейтингу на ринку високоризикованих і високоприбуткових кредитів.
Крім того, інвестбанкіри Barclays зіткнулися зі скороченням бонусів через виконання тривалих кредитних угод, особливо тієї, яка стосувалася X.
Попри ці перешкоди, фінустанови не хочуть припиняти ділові відносини з Ілоном Маском, враховуючи потенціал майбутніх угод з іншими його підприємствами, зокрема SpaceX.
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