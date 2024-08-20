Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння

Epic Games Store офіційно запущено на iOS і Android. Ця подія відбулася після чотирирічного судового процесу, що розпочався з видалення Fortnite з App Store та Google Play за обхід платіжних систем Apple і Google.

Тепер користувачі Android по всьому світу і користувачі iOS в ЄС можуть знову грати в Fortnite, Rocket League Sideswipe і Fall Guys на своїх пристроях. Для встановлення потрібен iPhone з iOS 17.6 або Android 7.0 і вище. Розмір завантажуваного файлу становить 25 Мб.

Epic Games підтвердила, що ігри підтримують кросплатформний прогрес облікового запису. Тім Суїні (Tim Sweeney), генеральний директор Epic Games, висловив подяку Європейській комісії за сприяння в запуску магазину на iOS в ЄС.

Epic Games також планує випустити свої ігри в інших сторонніх магазинах додатків, таких як AltStore PAL і Aptoide Store для iOS, а також One Store для Android. У майбутньому очікуються ексклюзивні ігри для мобільного магазину Epic Games.