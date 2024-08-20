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У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
10:58 20.08.2024 |
У звіті Smartprix повідомляється, що Snapdragon 8 Gen 4 буде доступний у двох варіантах: стандартна модель SM8750 для більшості виробників і версія для Samsung Galaxy з номером SM8750P.
Чип вироблятиметься за 3-нм техпроцесом TSMC і буде побудований на користувацьких ядрах Oryon, які дебютували в лінійці Snapdragon X для ноутбуків на ARM. Архітектура процесора включає два преміум-ядра з частотою 4,0 ГГц та шість ядер енергоефективності з частотою 2,8 ГГц. Також очікується новий графічний процесор Adreno 830 і модем Qualcomm FastConnect 7900.
Технічні характеристики процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
Snapdragon 8 Gen 4 обіцяє поліпшену обробку штучного інтелекту, включно з функціями звуку, камери та датчиків, а також завданнями генеративного ШІ. Повідомляється, що Xiaomi буде першою компанією, яка використовує цей чип у своїй флагманській серії Xiaomi 15.
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