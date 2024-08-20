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АНАЛІТИКА

Zoom тепер підтримує до одного мільйона учасників на вебінарах

09:57 20.08.2024 |

Новини IT

 

Zoom представив нову функцію, що дозволяє організовувати вебінари з участю до одного мільйона осіб. Це стало можливим завдяки численним політичним заходам, зокрема збору коштів для віцепрезидента Камали Гарріс, де використовувалась платформа для проведення великих відеоконференцій.

Тепер компанія пропонує різні рівні для вебінарів: 10 тис., 50 тис., 100 тис., 250 тис., 500 тис. і 1 мільйон учасників. Вебінари на мільйон осіб доступні як одноразові пакети з підтримкою команди Zoom Event Services.

Організація масштабних подій, таких як корпоративні, розважальні чи громадські заходи, тепер можлива за ціною: вебінар на мільйон осіб коштує 100 000 доларів. Це вигідніше в порівнянні з меншими пакетами, зокрема вебінар на 10 000 учасників обійдеться в 9 000 доларів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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