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В мережі показали, як працює функція Pixel Zoom Enhance на смартфонах Pixel
23:49 19.08.2024 |
Google представив нову функцію Pixel Zoom Enhance для серій Pixel 9 Pro та Pixel 8 Pro. Zoom Enhance дозволяє покращувати зображення без втрати якості, працюючи безпосередньо на пристрої.
Функція інтегрована в Google Photos і доступна на вкладці "Інструменти" разом із портретним розмиттям і магічною гумкою.
Zoom Enhance дозволяє збільшувати зображення, покращувати деталі віддалених об'єктів і переглядати старі фотографії з низькою роздільною здатністю.
Опція доступна лише на високоякісних моделях Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro, 9 Pro XL і 9 Pro Fold. Чому вона не включена в Pixel 9, залишається загадкою.
Однак, для користувачів, які хочуть поліпшити старі зображення або збільшити текст, Zoom Enhance стане незамінним інструментом.
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