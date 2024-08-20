В мережі показали, як працює функція Pixel Zoom Enhance на смартфонах Pixel

Google представив нову функцію Pixel Zoom Enhance для серій Pixel 9 Pro та Pixel 8 Pro. Zoom Enhance дозволяє покращувати зображення без втрати якості, працюючи безпосередньо на пристрої.

Функція інтегрована в Google Photos і доступна на вкладці "Інструменти" разом із портретним розмиттям і магічною гумкою.





Zoom Enhance дозволяє збільшувати зображення, покращувати деталі віддалених об'єктів і переглядати старі фотографії з низькою роздільною здатністю.

Опція доступна лише на високоякісних моделях Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro, 9 Pro XL і 9 Pro Fold. Чому вона не включена в Pixel 9, залишається загадкою.

Однак, для користувачів, які хочуть поліпшити старі зображення або збільшити текст, Zoom Enhance стане незамінним інструментом.