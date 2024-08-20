Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації

Microsoft працює над тим, щоб зробити операційну систему Windows 11 більш дружньою до використання ресурсів батареї та дозволити користувачам виконувати більше роботи від одного заряду акумулятора. Нова попередня збірка ОС має додаткові параметри, що впливають на енергоспоживання.

Microsoft випустила збірку 27686 в каналі Canary, яка містить деякі внутрішні оптимізації, покликані збільшити час роботи від батареї. Компанія звертається до користувачів із проханням повідомляти про зміни в автономності систем, якщо вони помітять або не відчують їх.

Та це ще не все. Microsoft також реалізувала більш помітні для користувача зміни, які повинні покращити автономність їхніх систем. Збірка 27686 додатково дозволяє встановити окремі режими живлення для різних станів живлення.

Наприклад, користувач може зробити так, щоб ноутбук працював у режимі «Найкраща продуктивність» під час живлення від електромережі та в режимі «Найкраща енергоефективність» під час роботи від акумулятора:

«Ми починаємо впроваджувати вдосконалення в меню «Налаштування» > «Система» > «Живлення та акумулятор», включаючи можливість установлювати режим живлення для обох станів, коли ваш ПК підключено до мережі та коли він працює від батареї, а також кілька інших покращень інтерфейсу користувача на сторінці».

Додаткові зміни в збірці 27686 включають покращення в роботі HDR, FAT32, Windows Sandbox та інших аспектах.