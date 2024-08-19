Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана

Google готує оновлення Chrome для Android, яке збільшить конфіденційність браузера під час запису екрана у браузері. Нова функція автоматично приховуватиме конфіденційну інформацію, як-от деталі кредитної карти, паролі та інше. Про це пише Bleeping Computer.

Зараз Chrome автоматично приховує весь екран під час запису, якщо відкрита вкладка інкогніто, однак тепер подібна функція працюватиме й під час звичайного використання браузера. Зараз її тестують у Canary збірці браузера.

В описі нової функції йдеться про те, що коли її ввімкнути, конфіденційна інформація, яка з'являється на сторінці, буде прихована. Подібні обмеження працюватимуть під час прямого запису екрана, трансляції екрана та інших подібних дій. Оновлення працюватиме у браузері на смартфонах з Android 5 та вище.

Наразі не повідомляється, коли оновлення випустять у публічну версію браузера.