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Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
09:59 19.08.2024 |
Спроби Google розробити власний процесор знову піддалися критиці через проблеми з температурним режимом і стабільністю продуктивності. Попередні тести вказують на те, що процесор Tensor G4 у Pixel 9 Pro XL особливо чутливий до цих недоліків.
У стрес-тестах, проведених користувачем @callmeshazzam, чип втрачає до 50% своєї продуктивності всього за кілька хвилин. Максимальна продуктивність чипа досягала 341 GIPS, але при перегріванні вона падала до 145.5 GIPS, що становить лише 42.6% від максимуму. Частоти ядер продуктивності знижувалися до 1.32 ГГц, а ядер енергоефективності - до 570 МГц.
Незважаючи на заяви Google про поліпшену систему охолодження з використанням парової камери, чип все одно перегрівається. Ці результати викликають побоювання з приводу здатності Tensor G4 підтримувати стабільну продуктивність при тривалих навантаженнях. Google поки що не надала офіційних коментарів з цього приводу, але результати тестів вказують на необхідність подальшої оптимізації теплового управління для нового чипа.
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