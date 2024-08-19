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АНАЛІТИКА

Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності

09:59 19.08.2024 |

Новини IT

 

Спроби Google розробити власний процесор знову піддалися критиці через проблеми з температурним режимом і стабільністю продуктивності. Попередні тести вказують на те, що процесор Tensor G4 у Pixel 9 Pro XL особливо чутливий до цих недоліків.

У стрес-тестах, проведених користувачем @callmeshazzam, чип втрачає до 50% своєї продуктивності всього за кілька хвилин. Максимальна продуктивність чипа досягала 341 GIPS, але при перегріванні вона падала до 145.5 GIPS, що становить лише 42.6% від максимуму. Частоти ядер продуктивності знижувалися до 1.32 ГГц, а ядер енергоефективності - до 570 МГц.

Незважаючи на заяви Google про поліпшену систему охолодження з використанням парової камери, чип все одно перегрівається. Ці результати викликають побоювання з приводу здатності Tensor G4 підтримувати стабільну продуктивність при тривалих навантаженнях. Google поки що не надала офіційних коментарів з цього приводу, але результати тестів вказують на необхідність подальшої оптимізації теплового управління для нового чипа.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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