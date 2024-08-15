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АНАЛІТИКА

Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм

17:09 15.08.2024 |

Новини IT

 

Попри зменшення середнього часу, який гравці проводять в іграх, галузь продовжує зростати. Очікується, що цього року ігровий ринок збільшиться на 2,1% у порівнянні з 2023 роком та отримає $187,7 мільярда доходу, йдеться у новому звіті від Newzoo.

Протягом 2024 року в ігри зіграє приблизно 3,4 мільярда людей по всьому світу, а вплив індустрії розшириться завдяки висвітленню в медіа та розважальній сфері.

Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм

 

Приріст доходу від ігор на ПК цього року буде найбільшим - 4%, однак цей напрямок принесе найменше грошей - $43,2 мільярда. Ринок консолей впаде на 1% та принесе $51,9 мільярда. А от мобільні ігри зростуть на 3% та забезпечать $92,6 мільярда доходу. Загалом на консолі та ПК припадає 51% від усього ринку, а на мобільні ігри - 49%.

Ігровий ринок на ПК матиме найбільший приріст лише у 2024 році, у 2025-му ролі зміняться й консолі та мобільні ігри знову будуть попереду. Такий приріст цього року серед іншого спричинений доволі малою кількістю контенту та нових проєктів для консолей, однак це зміниться з релізом Grand Theft Auto VI.

Найбільше доходу ігрова сфера отримає від Азійсько-Тихоокеанського регіону, який протягом 2024 року відповідатиме за 46%, або $85,9 мільярда доходу. За половину з цього відповідатиме Китай, дохід від країни оцінюють у $45 мільярдів. На другому місці Північна Америка, вона відповідає за 27% доходу та принесе $50,2 мільярда, з яких $47 мільярдів забезпечать США.

Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм

 

На Латинську Америку, Середній Схід та Африку загалом припадатиме 9% від доходу, або $16,8 мільярда. Європа принесе $34,8 мільярда та складатиме 18% від усього доходу індустрії у 2024 році. Попри те, що Латинська Америка та Середній Схід й Африка разом відповідають лише за 9%, вони мають найбільший приріст цього року - 6,2% та 8,9% відповідно.

У звіті Newzoo також визначено найважливіші питання, які стоятимуть перед розробниками та видавцями протягом 2024 року. Серед цих питань є доцільність інвестування у компактніші ігри замість великих проєктів, застосування штучного інтелекту для розробки, а також питання про те, як себе продемонструють безплатні ігри та який баланс варто зберігати між вже наявними франшизами та створенням чогось нового.
За матеріалами: mezha.media
 

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