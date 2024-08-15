З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт

Компанія realme провела захід у Китаї, на якому показала нову фірмову технологію швидкої зарядки.

Технологію назвали realme SuperSonic Charge. За словами виробника, її розробляли два роки. Весь цей період realme витратила на дослідження, які дали змогу знайти ідеальний баланс між високою потужністю, компактними розмірами та безпекою.

SuperSonic Charge здатна зарядити акумулятор на 4420 мАг на 26% всього за хвилину. На 50% батарея зарядиться менш ніж за дві хвилини. Повний цикл зарядки займає 4 хвилини 30 секунд.

Спеціально для такого типу зарядки realme розробила складаний акумулятор із трансформатором напруги AirGap. У ньому реалізовано передове безконтактне електромагнітне перетворення. При обриві ланцюга, він гарантує, що висока напруга залишиться ізольованою від акумулятора. Батарея має чотири комірки, які заряджаються одночасно. Товщина кожного елемента становить менше 3 мм.





На жаль, realme поки що не каже, коли SuperSonic Charge з'явиться на ринку. Найімовірніше, технологію не варто чекати в смартфонах раніше 2025 року.