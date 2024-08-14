Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм

Google представила Pixel 9 Pro Fold, новий складаний смартфон з найбільшим дисплеєм в історії компанії в ще тоншому формфакторі. Однак ще більшим за екран смартфона є його ціна - $1799.

Google каже, що цей дисплей є найбільшим серед усіх розкладних смартфонів, що доступні на тих же ринках, що й пристрої компанії. Враховуючи, що це не дуже багато країн, повіримо компанії на слово.





У розкладеному вигляді смартфон пропонує 8-дюймовий Super Actua Flex дисплей з роздільною здатністю 2076 × 2152 точок, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2700 ніт. У складеному варіанті Actua дисплей має 6,3 дюйма, 1080 × 2424 пікселі, таку ж пікову яскравість та захисне скло Gorilla Glass Victus 2.

На відмінну від попереднього покоління, яка мала дисплей діагоналлю 7,6 дюйма, Pixel 9 Pro Fold дозволяє споживати ще більше контенту. Наприклад в YouTube TV можна буде одночасно дивитися до 4 вибраних ігор NBA, крім того, Google додатково співпрацювала з ігровими компаніями, щоб оптимізувати ігри, як-от Asphalt Unite, Minecraft та Disney Speedstorm, для великого екрана, а ще більше оптимізованих проєктів з'явиться до кінця року.

Всередині тут все доволі схоже з молодшими моделями Pixel 9. Процесор Tensor G4, 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 чи 512 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор ємністю 6450 мА⋅год, зі слів компанії, дасть понад 24 години роботи від одного заряду, та 72 години у режимі Extreme Batter Saver. Він також підтримує швидку та безпровідну зарядку.

Основних камер на Pixel 9 Pro Fold три. Ширококутна на 48 МП з апертурою ƒ/1.7, 10,5 МП ультраширококутна з апертурою ƒ/2.2 та кутом огляду 127° та телефото камера на 10,8 МП з апертурою ƒ/3.1, п'ятикратним оптичним зумом та Super Res Zumom до 20X. Крім того, всі камери підтримують оптичну та електронну стабілізацію та лазерний автофокус.

На смартфоні є ще дві додаткові камери - фронтальна та внутрішня. Вони ідентичні, обоє на 10 МП, мають апертуру ƒ/2.2 та кут огляду 87°. Всі ці камери оснащено технологіями Google для нічної зйомки, макрофокусу, портерів, виправлення розмитого лиця та багатьма іншими. Крім того, використовуючи основні камери у розгорнутому варіанті, на зовнішньому дисплеї можна буде запускати якісь ролики, щоб привернути увагу дітей та зробити найкраще фото.

Також для власників смартфонів буде доступний набір інструментів на основі штучного інтелекту для редагування фото. У випадку Fold це Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance та Portrait Light.

Серед іншого смартфон оснащено Wi-Fi 7, Bluetooth v5.3 та чип Ultra-Wideband та захист від води й пилу стандарту IPX8. Операційна система Android 14 отримуватиме вже стандартних для Google 7 років підтримки з оновленнями безпеки та новими функціями й версіями ОС.

Не обійшлося й без штучного інтелекту. Як і всі нові смартфони компанії, Pixel 9 Pro Fold отримає інтеграцію штучного інтелекту Gemini, нового асистента Gemini Live, функцію Pixel Screenshot, яка запам'ятовуватиме активність користувачів, та багато іншого.

Попереднє замовлення Pixel 9 Pro Fold за ціною $1799 розпочалося вже сьогодні, а на полицях магазинів він з'явиться 4 вересня.



