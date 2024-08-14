Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL

Вже доволі довгий час в Мережі опиняється все більше деталей про оновлення лінійки смартфонів Pixel 9. Власне, до офіційного анонсу практично не залишилося сюрпризів. І одним з найцікавіших моментів, і вже офіційно, стало "поповнення" лінійки не однією, а одразу двома моделями з індексом Pro - Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL.

Обидві моделі мають схожу зовнішність, яка непогано освіжила Pixel. Так, скляний корпус складається з Gorilla Glass Victus 2 спереду та ззаду, а розділяє їх відшліфована рамка з алюмінію. Остання в обох випадках стала пласкою, й більше відповідає конкурентам (які, щоправда, від блискучих рамок почали відмовлятися).

Серед кольорів корпусу є вибір між чотирма опціями: Porcelain, Rose Quartz, Hazel та Obsidian. В усіх випадках задні панелі матові.





Блок камер не змінив розташування, проте також оновив форму. Тепер виступ не поєднує два боки корпусу, а є окремим "острівцем" на задній панелі.





Також корпуси обох моделей мають захист від води та пилу за стандартом IP68.

Приблизні розміри та вага нових моделей наступні:

Google Pixel 9 Pro - 152,4×71,1×7,62 мм, 199 грамів;

Google Pixel 9 Pro XL - 162,6×76,2×7,62 мм, 221 грам.

В обох смартфонах використовуються екрани Super Actua display (LTPO) зі співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення від 1 до 120 Гц, та піковою локальною яскравістю до 3 000 кд/м² (до 2 000 при відтворенні HDR).

Між обома моделями дисплеї відрізняються лише діагоналлю та, відповідно, роздільною здатністю - 6,3 дюйма, 2856×1280 пікселів (495 PPI) у Google Pixel 9 Pro, проти 6,8 дюйма, 2992×1344 пікселів (486 PPI) у Google Pixel 9 Pro XL.

Також смартфони запропонують швидке розблокування скануючи обличчя власника, або за допомогою дактилоскопічного датчика.

Є й підтримка стереозвуку та просторового аудіо. Для розмов, шумопоглинання та запису звуку кожна з моделей має по три мікрофони.

Звісно ж, нові смартфони отримали й оновлені процесори Google Tensor G4, по 16 ГБ оперативної пам'яті, та тепер накопичувачі UFS 4.0 ємністю від 128 ГБ до 1 ТБ. Є підтримка 5G (з місцем для однієї фізичної Nano SIM та eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, фірмового Ultra-Wideband для пошуку втраченого пристрою, а також декількох варіантів навігаційних систем (два діапазони GNSS, GPS, GLONASS, Galileo).

Цікавіше, що й Google Pixel тепер може запропонувати екстрений супутниковий зв'язок Emergency SOS. Як і у випадку з iPhone, спочатку функція працюватиме лише у США, з поступовим розширенням підтримки й для інших країн. Додатково смартфони можуть вимірювати температуру тіла.

Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL на старті отримають операційну систему Android 14 і, звісно, з Google Gemini вже на рівні ядра системи, з усіма оновленнями можливостей. Також смартфони обіцяють щонайменше 7 років підтримки.

Камери обох моделей однакові. Основний блок запропонує три сенсори:

* ширококутний - 50 МП, ƒ/1,7, 25 мм, оптична стабілізація зображення;

* надширококутний - 48 МП, ƒ/1,7, кут захвату 123°;

* перископічне телефото - 48 МП, ƒ/2,8, 113 мм, оптичне наближення 5×.

Й тепер Google Pixel може вести запис відео у роздільній здатності до 8К при 30 кадрах на секунду.

Фронтальний сенсор драматично збільшив роздільну здатність. до 42 МП з ƒ/2,2 та фокусною відстанню 17 мм.

А окрім дисплеїв та габаритів, автономність та можливості заряджання також розділяють Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. Так, менший смартфон отримав акумулятор ємністю 4 700 мА•год, підтримує дротове заряджання потужністю до 27 Вт, а індукційне - до 21 Вт. Своєю чергою Pixel 9 Pro XL має більшу батарею з 5 060 мА•год, підтримує 37-ватне дротове, та 23-ватне індукційне заряджання. Обидві моделі мають підтримку реверсивного заряджання. Звісно, блоків живлення у комплекті немає.

З цінами все передбачувано: в США вартість Pixel 9 Pro становить від $999 до $1 449, а Pixel 9 Pro XL - від $1 099 до $1 549, залежно від ємності накопичувача. Покупці також отримають підписку Gemini Advanced на рік (потім вона становитиме $239/рік). Передзамовлення стартували одразу після презентації, а до магазинів новинки потраплять 22 серпня.



