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АНАЛІТИКА

Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки

11:58 14.08.2024 |

Новини IT

Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки

 

Google анонсувала нову серію Pixel 9 з кількома важливими функціями. Тепер користувачі можуть скористатися функцією "Супутниковий SOS", яка дозволяє зв'язатися зі службами екстреної допомоги навіть без стільникового зв'язку. Крім того, нові можливості включають запис і транскрипцію нотаток до дзвінків.

Під час розмови на Pixel 9 можна активувати запис і транскрипцію, вибравши опцію "Нотаток до виклику" в меню. Google попередить усі сторони про запис, і на екрані буде видно індикатор. Дзвінки мають тривати понад 30 секунд для активації функції. Після завершення дзвінка, система згенерує підсумок, який можна переглянути на вкладці "Останні", де також буде доступна повна стенограма і аудіозапис.

Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки

 

Pixel 9 також включає функцію Satellite SOS, що дозволяє зв'язуватися з екстреними службами за допомогою супутникового зв'язку, якщо немає доступу до стільникового зв'язку.

Перш ніж надіслати SOS-сигнал, потрібно заповнити екстрену анкету для класифікації проблеми (хвороба, травма, транспортний інцидент, злочин, вогонь чи інше). Після цього користувач може ввести детальне повідомлення, а Google надішле інформацію про місцеперебування пристрою та рівень заряду акумулятора.

Функція Satellite SOS спочатку буде доступна в США на пристроях Pixel 9 і буде безкоштовною протягом двох років. Google співпрацює з Garmin Response для забезпечення зв'язку з екстреними службами незалежно від оператора зв'язку.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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