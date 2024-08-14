Google офіційно представив Pixel 9

Компанія Google офіційно представила новий смартфон Pixel 9. Він отримав вбудований асистент Gemini, нові процесор та дисплей, а також цінник у $799.

Google Pixel 9 - це найпростіша з нових представлених моделей, серед яких також 9 Pro, 9 Pro XL та 9 Pro Fold. Смартфон отримав 6,3-дюймовий Super Actua дисплей з OLED панеллю, роздільною здатністю 2424×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2 700 ніт. Екран також захищено захисним склом Gorilla Glass Victus 2.





Смартфон оснащено новим процесором Google Tensor G4 та ще одним співпроцесором для безпеки Titan M2. Разом із цим Pixel 9 має 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ сховища.

Акумулятор ємністю 4 700 мА⋅год за словами Google забезпечить до 24 годин роботи, а у режимі Extreme Battery Saver смартфон зможе працювати до 100 годин. Pixel 9 також підтримує швидке заряджання, завдяки якому можна отримати 55% заряду за 30 хвилин використовуючи, для чого знадобиться фірмовий блок живлення потужністю 45 Вт, який продається окремо. Також є підтримка індукційного та реверсивного заряджання за стандартом Qi.

В основному блоці смартфон отримав лише дві камери, на відміну від Pro моделей, у яких їх по три. Перша - це ширококутна 50-мегапіксельна камера з апертурою ƒ/1,68, кутом огляду 82°, та зумом Super Res Zoom до 8×. Друга - надширококутна з 48 МП, апертурою ƒ/1,7, та кутом огляду 123°. Обидва сенсори мають лазерний автофокус, спектральний і флікерний датчик та оптичну й електронну стабілізацію зображення. Спереду розташована фронтальна камера з роздільною здатністю 10,5 МП.

Також Pixel 9 матиме чималий набір інструментів на основі штучного інтелекту для редагування фото. Magic Editor дозволить редагувати фото як завгодно завдяки генеративному ШІ, який зможе додавати нові пейзажі на фото. Інші інструменти, як-от Magic Eraser, Photo Unblur чи Portrait Light дозволять користувачам покращити свої фотографії.

Pixel 9 також має захист від води та пилу за стандартом IP68, таке ж захисне скло Gorilla Glass Victus 2 на задній панелі, та стійке до відбитків пальців покриття. Крім того, смартфон підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth v5.3. Працюватиме все з Android 14, який отримуватиме оновлення безпеки та Pixel Feature Drop протягом 7 років.

Також всі моделі Pixel 9 отримають набір нових функцій та інструментів, які були створені для того, щоб повністю використати потенціал процесора Tensor G4. Сюди входить новий асистент Gemini Live, який буде доступний для підписників Gemini Advanced та безплатний для власників смартфонів Pixel. З новим асистентом можна буде спілкуватися на будь-які теми, від запитів встановити будильник до обговорення ідей подарунка.





Ще однією новинкою буде програма Pixel Screenshots, яка аналізуватиме всі скриншоти зроблені на смартфоні та витягуватиме з них всю необхідну інформацію. Таким чином шляхом звичайного текстового запиту у програмі можна буде легко знайти певний продукт, чат чи фото, яке користувач колись скриншотив.

Разом з тим на нових смартфонах представили оновлену програму Pixel Weather, яка отримала новий дизайн та підтримку штучного інтелекту Gemini Nano, який зможе створювати спеціальний звіт про погоду.

Іншими новинкам є Pixel Studio, інструмент для створення зображень завдяки ШІ та Clear Calling і Call Notes, які покращать якість дзвінків і надсилатимуть транскрипцію розмови по її завершенню.

Pixel 9 вже доступний для попереднього замовлення за $799 (у США), а реліз смартфона відбудеться 22 серпня.