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АНАЛІТИКА

SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року

15:55 13.08.2024 |

Новини IT

SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року

 

SpaceX оголосила про унікальну місію, в межах якої здійснить перший пілотований космічний політ над полюсами Землі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Місія отримала назву Fram2 та буде запущена наприкінці 2024 році. Її екіпаж складатиметься з чотирьох людей: підприємця та командира місії Чуна Вана (Мальта), командирки транспортного засобу Янніке Міккельсенн (Норвегія), пілота Еріка Філіпса (Австралія) та спеціалістки місії Рабеа Рогге (Німеччина).

Для кожного з членів екіпажу це буде перший політ у космос. Протягом 3-5 днів вони спостерігатимуть за полярними регіонами Землі на відстані 425-450 км.

Під час місії Fram2 команда стежитиме за такими атмосферними явищами, як сильне підвищення швидкості теплового випромінювання (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, STEVE). Йдеться про широку дугу в небі, яка простягається на сотні або тисячі кілометрів.

Екіпаж також працюватиме над проведенням різноманітних досліджень для кращого розуміння впливу космічних польотів на людський організм. Серед іншого йдеться про отримання перших рентгенівських знімків людини в космосі.

Очікується, що це допоможе в розробці інструментів, необхідних для підготовки людства до майбутніх довготривалих космічних польотів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: SpaceX
 

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