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АНАЛІТИКА

У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США

12:07 13.08.2024 |

Новини IT

 

Google почав розповсюдження серед користувачів у США нової функції електронного гаманця Google Wallet, яка дозволяє зберігати у ньому практично все. Про це повідомляє 9to5Google.

Як і повідомлялося раніше, Wallet тепер підтримуватиме велику кількість різних документів, квитків, бонусних карток, візитівок, реєстрації авто, пропусків та навіть паспортів.

Функція отримала назву "Все решта" та замінить попередню опцію, яка дозволяла фотографувати різні документи, щоб зберігати їх. Замість фото тепер будуть скани, які створюватимуть цифрову версію документа.

Google Wallet використовуватиме штучний інтелект, щоб визначати, що саме користувач хоче відсканувати, чи це бонусна картка з якогось магазину, пропуск у спортзал або ж паспорт. Якщо на документі є конфіденційна інформація користувача, він не синхронізуватиметься між пристроями та вимагатиме автентифікації.

Поки що нова функція обмежена лише для користувачів у США й Google не повідомляє, коли її можна буде очікувати в інших країнах.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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