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Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight
10:41 13.08.2024 |
TikTok впровадив нову функцію під назвою TikTok Spotlight, яка допоможе користувачам дізнаватися назви фільмів та серіалів за короткими відеокліпами.
Коли технологія платформи виявляє відповідний кліп, вона додає посилання на сторінку з докладною інформацією про фільм або серіал. На цій сторінці можна знайти синопсис, інформацію про склад акторів та офіційні акаунти, а також інші TikTok-відео, пов'язані з цією назвою. Крім того, сторінка містить інформацію про те, де можна переглянути фільм або серіал на стрімінгових сервісах, або як купити квитки, якщо фільм ще йде в кінотеатрах.
Ця ініціатива вигідна і для студій, оскільки TikTok став важливою частиною маркетингових стратегій для фільмів і серіалів. Студії зможуть знаходити відповідних творців контенту і мотивувати їх поширювати інформацію про свої проєкти. Також вони отримають доступ до аналітики залученості користувачів.
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