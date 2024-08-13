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АНАЛІТИКА

Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight

10:41 13.08.2024 |

Новини IT

 

TikTok впровадив нову функцію під назвою TikTok Spotlight, яка допоможе користувачам дізнаватися назви фільмів та серіалів за короткими відеокліпами.

Коли технологія платформи виявляє відповідний кліп, вона додає посилання на сторінку з докладною інформацією про фільм або серіал. На цій сторінці можна знайти синопсис, інформацію про склад акторів та офіційні акаунти, а також інші TikTok-відео, пов'язані з цією назвою. Крім того, сторінка містить інформацію про те, де можна переглянути фільм або серіал на стрімінгових сервісах, або як купити квитки, якщо фільм ще йде в кінотеатрах.

Ця ініціатива вигідна і для студій, оскільки TikTok став важливою частиною маркетингових стратегій для фільмів і серіалів. Студії зможуть знаходити відповідних творців контенту і мотивувати їх поширювати інформацію про свої проєкти. Також вони отримають доступ до аналітики залученості користувачів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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