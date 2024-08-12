Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

X тепер дозволяє правильно сортувати відповіді на iPhone

17:33 12.08.2024 |

Новини IT

 

X запровадив нову функцію для користувачів iPhone, яка дозволяє сортувати відповіді на твіти. Відтепер можна обирати між трьома опціями: найрелевантнішими, найновішими та найбільш вподобаними. Це допоможе уникнути ситуацій, коли коментарі від платних користувачів з синьою галочкою заповнюють розділ відповідей нерелевантним контентом.

Нова функція вже доступна як на iOS, так і в Інтернеті. Хоча вона не зберігає обране сортування між сесіями, це все ж таки значний крок вперед у покращенні якості розділу відповідей.


Після того, як Ілон Маск купив Twitter у 2022 році, платформа запровадила підписку X Premium за 8 доларів на місяць, яка дозволяла користувачам з синьою галочкою підвищувати видимість своїх відповідей. У 2023 році була введена X Premium+ за 16 доларів на місяць, яка ще більше підсилювала видимість.

Ця система призвела до збільшення самореклами та постів від платних користувачів, оскільки вони могли легко підіймати свої відповіді на популярних твітів.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2830
  0,1640
 0,40
EUR
 1
 45,1058
  0,2203
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8403  0,10 0,26 41,4223  0,11 0,27
EUR 44,6013  0,07 0,16 45,3268  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,43 41,2800  0,19 0,45
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес