X тепер дозволяє правильно сортувати відповіді на iPhone

X запровадив нову функцію для користувачів iPhone, яка дозволяє сортувати відповіді на твіти. Відтепер можна обирати між трьома опціями: найрелевантнішими, найновішими та найбільш вподобаними. Це допоможе уникнути ситуацій, коли коментарі від платних користувачів з синьою галочкою заповнюють розділ відповідей нерелевантним контентом.

Нова функція вже доступна як на iOS, так і в Інтернеті. Хоча вона не зберігає обране сортування між сесіями, це все ж таки значний крок вперед у покращенні якості розділу відповідей.





Після того, як Ілон Маск купив Twitter у 2022 році, платформа запровадила підписку X Premium за 8 доларів на місяць, яка дозволяла користувачам з синьою галочкою підвищувати видимість своїх відповідей. У 2023 році була введена X Premium+ за 16 доларів на місяць, яка ще більше підсилювала видимість.

Ця система призвела до збільшення самореклами та постів від платних користувачів, оскільки вони могли легко підіймати свої відповіді на популярних твітів.