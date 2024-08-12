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Новий MediaTek Dimensity 9400 обіцяє на 30% кращу продуктивність
14:15 12.08.2024 |
MediaTek Dimensity 9400 обіцяє суттєве покращення продуктивності ЦП порівняно з попередньою моделлю. Згідно з останнім звітом, новий чіп забезпечить підвищення одноядерної продуктивності на 30%.
Велике ядро цього процесора споживає лише 30% енергії в порівнянні з Snapdragon 8 Gen 3 для виконання тих самих завдань, що свідчить про значне підвищення енергоефективності на 35% порівняно з Dimensity 9300.
Цей чіп, виготовлений за 3-нм техпроцесом TSMC, має понад 30 мільярдів транзисторів і площу поверхні 150 м².
Очікується, що MediaTek Dimensity 9400 з'явиться на ринку в жовтні одночасно з Snapdragon 8 Gen 4, що обіцяє конкуренцію на найвищому рівні. Ціна новинки, ймовірно, буде трохи вищою за попередню модель.
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