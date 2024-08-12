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АНАЛІТИКА

Нові процесори Arrow Lake від Intel матимуть на 100 Вт менше енергоспоживання при високих частотах, ніж i9-14900KS

13:17 12.08.2024 |

Новини IT

 

Intel активно працює над процесорами 15-го покоління Lunar Lake та Arrow Lake. Lunar Lake орієнтовані на енергоефективність, щоб конкурувати з чіпами серії Snapdragon X від Qualcomm і будуть використовуватися в легких ноутбуках, тоді як Arrow Lake оптимізовані для продуктивності та призначені для ПК.

Arrow Lake матиме енергоспоживання на 100 Вт нижче при високій частоті, порівняно з попередніми поколіннями i9 14900KS. Використання технології Intel 20A (2 нм) та 3-нм процесу TSMC забезпечить новий рівень продуктивності.

Нові процесори Arrow Lake від Intel матимуть на 100 Вт менше енергоспоживання при високих частотах, ніж i9-14900KS

 

Хоча офіційна дата запуску поки що не оголошена, аналітики прогнозують запуск у другій половині 2024 року. Є ймовірність, що перша партія процесорів серії K, можливо, з висококласним Core Ultra 9 285K, з'явиться в жовтні.

Більше продуктів Arrow Lake очікується на CES на початку 2025 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Intel
 

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