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Instagram дозволив публікувати до 20 фото та відео в одній публікації
12:15 12.08.2024 |
Instagram нещодавно збільшив ліміт на кількість елементів у карусельних публікаціях до 20. Тепер користувачі можуть додавати вдвічі більше зображень або відео в одній публікації, ніж раніше.
Нову функцію тестували кілька місяців, спочатку ліміт збільшили з 10 до 15 елементів, а тепер - до 20. Оновлення вже доступне для більшості користувачів. Якщо ще не бачите цієї опції, необхідно оновити додаток Instagram до останньої версії.
Важливо зазначити, що основний конкурент Instagram, TikTok, дозволяє створювати ще більш насичені дописи, включаючи до 35 фото та відео в одній публікації. Instagram активно вдосконалює свою платформу, щоб конкурувати з іншими соціальними мережами та відповідати запитам користувачів на більш гнучкі можливості для створення контенту.
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