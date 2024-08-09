X запускає підписку на Premium+ без реклами

Компанія X, раніше відома як Twitter, зробила важливе оновлення для користувачів свого преміумплану. Якщо раніше користувачі сплачували 16 доларів на місяць за план Premium+ і все ще бачили рекламу, то зараз це змінюється.

Підписка Premium+ на X наразі повністю без реклами.

План Premium+ також пропонує ряд додаткових переваг:

* збільшення кількості відповідей на твіти;

* можливість писати та публікувати текстові статті безпосередньо на X;

* зашифровані повідомлення;

* організація закладок у папках;

* вкладка Highlights;

* підтримка довших постів і відео;

* можливість редагування публікацій.

Власники акаунтів також отримують частку доходу від показів реклами у відповідях на їх контент, а також від підписників, які платять щомісячні підписки.

Окрім цього, користувачі Premium+ отримують синю галочку біля імені, ранній доступ до Grok AI, а також доступ до X Pro, Analytics і Media Studio.