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X запускає підписку на Premium+ без реклами

22:05 09.08.2024 |

Новини IT

 

Компанія X, раніше відома як Twitter, зробила важливе оновлення для користувачів свого преміумплану. Якщо раніше користувачі сплачували 16 доларів на місяць за план Premium+ і все ще бачили рекламу, то зараз це змінюється.

Підписка Premium+ на X наразі повністю без реклами.

План Premium+ також пропонує ряд додаткових переваг:

* збільшення кількості відповідей на твіти;
* можливість писати та публікувати текстові статті безпосередньо на X;
* зашифровані повідомлення;
* організація закладок у папках;
* вкладка Highlights;
* підтримка довших постів і відео;
* можливість редагування публікацій.

Власники акаунтів також отримують частку доходу від показів реклами у відповідях на їх контент, а також від підписників, які платять щомісячні підписки.

Окрім цього, користувачі Premium+ отримують синю галочку біля імені, ранній доступ до Grok AI, а також доступ до X Pro, Analytics і Media Studio.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

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