Власник TikTok запускає ШІ-додаток Faceu для створення відео

Компанія ByteDance, яка володіє TikTok, офіційно запустила новий додаток для створення відео за допомогою штучного інтелекту під назвою Faceu.

Ця новинка доступна в iOS App Store, але поки що лише для китайських користувачів. Вона дозволяє створювати відео на основі текстових підказок, подібно до того, як це роблять генератори зображень ШІ.

Faceu викликає занепокоєння щодо можливого зростання дезінформації та впливу на кінематографістів, оскільки технологія ШІ продовжує вдосконалюватися. Хоча зараз додаток орієнтований на легковажний контент для соціальних мереж, його вплив на ринок відео може бути значним.