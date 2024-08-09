Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг

Xiaomi продовжує вдосконалювати свої технології акумуляторів, оснащуючи більшість своїх смартфонів батареями 5000 мАг з можливістю зарядки в 100 Вт. З чуток, компанія зараз тестує ще більш ємні акумулятори для смартфонів.

За даними інсайдера Digital Chat Station, компанія Xiaomi зараз тестує акумулятори ємністю від 5500 мАг до 7500 мАг для своїх смартфонів, забезпечуючи для них швидку зарядку від 100 Вт до 120 Вт. Детальніше ситуація виглядає таким чином:

* 5000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт: 18 хвилин

* 5500 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт: 34 хвилини

* 6000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт: 30 хвилин

* 6500 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт: 49 хвилин

* 7000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт: 40 хвилин

* 7500 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт: 63 хвилини

Це досягнення є частиною ширшої тенденції в індустрії, де компанії, як-от OnePlus і HONOR, переходять на кремнієво-вуглецеві акумулятори з високою щільністю енергії.

Попри потенціал для зарядки з вищою потужністю, багато виробників обмежують свої можливості швидкого заряджання до 100 Вт або 120 Вт, експериментуючи зі 150 Вт у деяких моделях. Ці досягнення спрямовані на задоволення зростаючого попиту на високопродуктивні смартфони з тривалим терміном служби батареї та швидким часом зарядки.