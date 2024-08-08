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YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
16:59 08.08.2024 |
YouTube розсилає користувачам запрошення взяти участь у тестуванні нової функції. У неї поки немає назви, але вона нагадує "Нотатки спільноти" на платформі X. Про це повідомляє 9to5Google.
Завдяки цій опції в X користувачі можуть уточнювати інформацію під оманливим відео, щоб прояснити його. Вони можуть додавати посилання для прояснення додаткового контексту.
Функцію вважають недосконалою, але цінною - вона допомагає зменшити поширення дезінформації.
Зараз YouTube збирається запровадити дещо подібне. Користувачам пропонують взяти участь у відповідній пілотній програмі.
Ті, хто вважатимуть відео "заплутаним або неточним", матимуть змогу подати примітку, щоб пояснити відео. Інші користувачі зможуть переглянути матеріали і вирішити, чи буде примітка показана у відео. Якщо примітка схвалена, вона з'являється безпосередньо під відео і може містити часові позначки.
Google вперше оголосив про цю функцію в червні 2024 року і почав тестувати її з "обмеженою кількістю учасників". Але, схоже, з цього тижня вона буде впроваджуватися ширше.
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