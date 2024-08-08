Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії

Консолі Xbox не показують значних успіхів, продажі ігор падають, тож тепер Microsoft компанія більше покладається на Game Pass. За чутками компанія планує окремий портативний пристрій та основну консоль наступного покоління.

Через низькі продажі Microsoft нещодавно вирішила перейти до мультиплатформності та випустила деякі ігри на Nintendo та PlayStation. Однак, схоже, компанія працює над власними консолями наступного покоління., щоб нові консолі не повторили шлях попередніх, у схему роботи потрібно внести якісь зміни.

Під час нещодавнього подкасту XB2+1 інсайдер ігрової індустрії Джез Корден розповів про плани Xbox випустити кишеньковий пристрій. Філ Спенсер нещодавно вже натякав на нього. Він каже, що компанія має створити дещо відмінне через насиченість ринку. Це призвело до припущень, що Xbox потенційно спробує об'єднати ринок консолей та портативних пристроїв, щоб піти шляхом Nintendo Switch, оскільки гібридна модель все ще обмежено використовується учасниками ринку. Однак Корден вважає, що портативна консоль замінить Xbox Series S, а поряд з нею Microsoft також запропонує традиційного наступника Xbox Series X.

«Я скажу вам зараз, що буде ручний пристрій, і буде наступник Series X», - каже Джез Корден.

Однак фанати можуть очікувати тісної інтеграції двох апаратних засобів. Ймовірно, це призведе до підтримки Game Pass, кросзбережень тощо. Судячи з чуток, майбутня апаратна платформа Xbox буде потужною, а портативна консоль могла б ефектно доповнити модельний ряд. Інсайдери кажуть, що запуск нових консолей запланований на 2026 рік.



