Фінансові новини
- |
- 08.08.24
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії
15:59 08.08.2024 |
Консолі Xbox не показують значних успіхів, продажі ігор падають, тож тепер Microsoft компанія більше покладається на Game Pass. За чутками компанія планує окремий портативний пристрій та основну консоль наступного покоління.
Через низькі продажі Microsoft нещодавно вирішила перейти до мультиплатформності та випустила деякі ігри на Nintendo та PlayStation. Однак, схоже, компанія працює над власними консолями наступного покоління., щоб нові консолі не повторили шлях попередніх, у схему роботи потрібно внести якісь зміни.
Під час нещодавнього подкасту XB2+1 інсайдер ігрової індустрії Джез Корден розповів про плани Xbox випустити кишеньковий пристрій. Філ Спенсер нещодавно вже натякав на нього. Він каже, що компанія має створити дещо відмінне через насиченість ринку. Це призвело до припущень, що Xbox потенційно спробує об'єднати ринок консолей та портативних пристроїв, щоб піти шляхом Nintendo Switch, оскільки гібридна модель все ще обмежено використовується учасниками ринку. Однак Корден вважає, що портативна консоль замінить Xbox Series S, а поряд з нею Microsoft також запропонує традиційного наступника Xbox Series X.
«Я скажу вам зараз, що буде ручний пристрій, і буде наступник Series X», - каже Джез Корден.
Однак фанати можуть очікувати тісної інтеграції двох апаратних засобів. Ймовірно, це призведе до підтримки Game Pass, кросзбережень тощо. Судячи з чуток, майбутня апаратна платформа Xbox буде потужною, а портативна консоль могла б ефектно доповнити модельний ряд. Інсайдери кажуть, що запуск нових консолей запланований на 2026 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|«З цього регіону РФ атакує українців»: у Білому домі прокоментували події в Курській області
|Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
|Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
|Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
|Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії
|У браузері Chrome з'явиться монетизація – Google підтвердила плани
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму з травня 2023 року
Бізнес
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження
|США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg
|Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту
|Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung в очікуванні американських обмежень