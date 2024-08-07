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АНАЛІТИКА

«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав

14:00 07.08.2024 |

Новини IT

 

Черговий день - черговий позов від Ілона Маска.

На цей раз мільярдер націлений на рекламодавців, які масово залишили X/Twitter торік через суперечливу політику соцмережі. Повідомлялось, що реклама компаній розміщувалась подекуди біля антисемітських чи пронацистських дописів.

Після цього на великій технологічній конференції Маск привселюдно послав рекламодавців, а гендиректору Disney Бобу Айгеру показав зі сцени середній палець (зі слів Futurism).

Десь за два місяці після цього, коли X втратив рекордні доходи від реклами, Ілон написав твіт, в якому визнав, що «час від часу стріляє собі в ногу». Зараз мільярдер, схоже, націлений звернутись до суду:

«Ми пробували досягти миру протягом 2 років, а тепер це війна», - написав Маск у Twitter, оприлюднивши відкритий лист від гендиректора X Лінди Яккаріно.

У листі Яккаріно пише, що «після роботи в ЗМІ та рекламі думала, що бачила усе».

«Тоді я прочитав звіт Комітету з правових питань Палати представників США під назвою «Шкода GARM (Глобального альянсу відповідальних медіа)» минулого місяця. У звіті зазначено, що їхнє розслідування виявило докази незаконного бойкоту проти багатьох компаній, у тому числі X... Ось чому сьогодні X подав антимонопольний позов проти GARM, Всесвітньої федерації рекламодавців, а також членів GARM, CVS Health, Mars, Orsted і Unileve».

Лише за день до цього Маск анонсував ще один позов (який вже раніше скасовував) - до співзасновників OpenAI Сема Альтмана та Грега Брокмана, які нібито спіймали Маска «на гачок тривалої афери» і обманули щодо справжньої цілі компанії.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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