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Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн
10:35 31.07.2024 |
Додаток Netflix для Windows 11 отримав оновлення. Проте його важко назвати якісним. Про це повідомляє TechRadar.
Почнемо з того, що замість повноцінного застосунку тепер це просто вебобгортка. Додаток запускає сторінку Netflix.com в окремому контейнері Edge. Тепер це просто вікно Edge, яке має вигляд окремого додатка.
Комбінація клавіш Cntrl+N відкриває нову вкладку в браузері Edge. Певно, можливість користуватися браузером через Netflix зможе компенсувати інші мінуси оновлення.
По-друге, відсутність можливості завантажувати контент - тепер перегляд доступний тільки онлайн. У випадку відключень світла можна не розраховувати подивитися на ноутбуці щось з того, на що завжди бракувало часу.
Втім на смартфонах завантажувати контент все ще можна.
Компанія раніше заявляла, що новий додаток розроблений для "послідовного, якісного досвіду". Новий застосунок тепер матиме доступ до подій в прямому ефірі та буде сумісним з тарифними планами, які включають рекламу.
Стара версія застосунку більше не доступна для завантаження у Microsoft Store та найближчим часом її підтримка припиниться.
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