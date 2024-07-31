Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн

Додаток Netflix для Windows 11 отримав оновлення. Проте його важко назвати якісним. Про це повідомляє TechRadar.

Почнемо з того, що замість повноцінного застосунку тепер це просто вебобгортка. Додаток запускає сторінку Netflix.com в окремому контейнері Edge. Тепер це просто вікно Edge, яке має вигляд окремого додатка.

Комбінація клавіш Cntrl+N відкриває нову вкладку в браузері Edge. Певно, можливість користуватися браузером через Netflix зможе компенсувати інші мінуси оновлення.

По-друге, відсутність можливості завантажувати контент - тепер перегляд доступний тільки онлайн. У випадку відключень світла можна не розраховувати подивитися на ноутбуці щось з того, на що завжди бракувало часу.

Втім на смартфонах завантажувати контент все ще можна.

Компанія раніше заявляла, що новий додаток розроблений для "послідовного, якісного досвіду". Новий застосунок тепер матиме доступ до подій в прямому ефірі та буде сумісним з тарифними планами, які включають рекламу.

Стара версія застосунку більше не доступна для завантаження у Microsoft Store та найближчим часом її підтримка припиниться.