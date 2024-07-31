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АНАЛІТИКА

Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн

10:35 31.07.2024 |

Новини IT

 

Додаток Netflix для Windows 11 отримав оновлення. Проте його важко назвати якісним. Про це повідомляє TechRadar.

Почнемо з того, що замість повноцінного застосунку тепер це просто вебобгортка. Додаток запускає сторінку Netflix.com в окремому контейнері Edge. Тепер це просто вікно Edge, яке має вигляд окремого додатка.

Комбінація клавіш Cntrl+N відкриває нову вкладку в браузері Edge. Певно, можливість користуватися браузером через Netflix зможе компенсувати інші мінуси оновлення.

По-друге, відсутність можливості завантажувати контент - тепер перегляд доступний тільки онлайн. У випадку відключень світла можна не розраховувати подивитися на ноутбуці щось з того, на що завжди бракувало часу.

Втім на смартфонах завантажувати контент все ще можна.

Компанія раніше заявляла, що новий додаток розроблений для "послідовного, якісного досвіду". Новий застосунок тепер матиме доступ до подій в прямому ефірі та буде сумісним з тарифними планами, які включають рекламу.

Стара версія застосунку більше не доступна для завантаження у Microsoft Store та найближчим часом її підтримка припиниться.
За матеріалами: mezha.media
 

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